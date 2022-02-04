يتساءل الكثيرين حول معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل بالمنصة التابعة للعمل التطوعي، حيث أن المنصة وفرت لهم كثيراً من الأعمال التطوعية بجميع المجالات وقدمت لهم استبيان يقيس رضا المستخدمين لمعرفة درجة إعجابهم بالعمل التطوعي، ومدى كفاءتها هذا العمل، وهل هو مؤدي للغرض والهدف منه، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة تسجيل جهة في منصة العمل التطوعي وجميع المعلومات اللازمة لذلك.

طريقة تسجيل جهة في منصة العمل التطوعي

لكي تتمكنوا من التسجيل لجهة داخل المنصة التابعة للعمل التطوعي عليك أن تتبع بعض الخطوات اللازمة لذلك وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل للمنصة الوطنية التابع للعمل التطوعي.

تضغط على خانة سجل الآن.

تحدد الجنسية.

تدخل رقم الهوية أو حتى رقم الإقامة للأشخاص المقيمين.

تحدد تاريخ الميلاد للشخص المتطوع.

تضغط فوق خانة سجل الآن.

تدخل رمز التحقق الذي تم إرساله بالهاتف المسجل داخل نظام أبشر.

تضغط على كلمة تحقق.

تدخل البيانات المطلوبة من رقم الشخص المتطوع، البريد الإلكتروني التابع له، كلمة السر ثم تؤكد كلمة السر.

تضغط على خانة استكمال البيانات.

تعبأ جميع البيانات.

يجب عليك أن تطلع على الميثاق الأخلاقي وتوافق عليه.

تدخل حساب المتطوع بالمنصة وتستعرض فرص التطوع.

المنصة الخاصة بالعمل التطوعي

إن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطوع توفر الخدمة الإلكترونية التفاعلية الجاذبة لهذا العمل التطوعي، وهي تؤمن لجميع المتطوعين البيئة الآمنة التي تساعدهم بجميع المجالات، وتربط بين المتطوعين داخل المملكة السعودية، كما أن المنصة قد وصلت إلى حوالي مليون متطوع.

حقوق الأشخاص المتطوعين

إن الأشخاص المتطوعين لهم بعض الحقوق والواجبات لابد أن يكون لهم علم تام بهذه الحقوق وهي كالآتي: