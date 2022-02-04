طريقة الاستعلام عن استحقاق دعم حساب المواطن، تسهل وزارة التنمية الاجتماعية في إنجاز جزء كبير من خدماتها للمواطنين وخاصةً المستفيدين منها، حيث سهلت عليهم من خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بخطوات إلكترونية بسيطة بدلًا من حاجتهم للتوجه لأحد المكاتب الممثلة للوزارة أو البرنامج للاستفسار بأنفسهم، حيث أن برنامج حساب المواطن من أهم البرامج السعودية التي توفر الدعم المناسب والمطلوب للمستفيدين لهذا فإن هناك الكثير من الخدمات التي يرغب بها المستفيدين فتسعى الوزارة للتسهيل على مواطنيها ونعرفكم على تلك الخطوات فيما يلي.

الاستعلام عن أحقية دعم حساب المواطن

في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 سهلت وزارة التنمية الاجتماعية من الخطوات المطلوبة من أجل التحقق من استحقاق دعم حساب المواطن، حيث تعتبر إحدى الخدمات المميزة من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية التي تقدمها لكافة المواطنين المستفيدين من حساب المواطن، والخطوات الآتية توضح للمستفيدين كيف يمكن التعرف على احقيتهم لدعم حساب المواطن:

يجب فتح رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني من هنا https://www.ca.gov.sa/.

وقيام المستفيد بخطوة تسجيل الدخول بالبيانات المعتادة لكي يتمكن من فتح حسابه الشخصي بالبرنامج.

من القائمة الخاصة بدراسة الأهلية يتم تحديد دراسة الأهلية منها حتى يتم إظهار جميع التفاصيل الخاصة بأهلية المستفيد للدعم.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

أوقف برنامج حساب المواطن أي طلبات تسجيل جديدة به منذ ما يقرب العامين في عام 2020 بعد دورة 28 من حساب المواطن، ولكنه مازال يقبل تسجيل الأفراد التابعين للمستفيدين الفعليين في البرنامج، كما أن هناك الكثير من خدمات حساب المواطن التي يقدمها المواطنين والمستفيدين للوصول إليها يجب أن يقوم الفرد بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن: