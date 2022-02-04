نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 وصفات هندية سحرية لتطويل الشعر وتنعيم الشعر المجعد ومنع التساقط في شهر فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة 6 وصفات هندية سحرية لتطويل الشعر خلال شهر واحد فقط وتنعيمه وبدون تساقط، الشعر هو سر جمال المرأة تبحث الكثير من النساء على منتجات كيميائية لتطويل الشعر وفر الشعر المجعد وترطيب الخشن والحصول على شعر صحي مغذي ناعم بدون تساقط وتقصف في أقل فترة زمنية تساعد هذه الوصفة في تحسين طول الشعر، ومعالجة الشعر القصير ويتم ذلك من خلال وضع ملعقتين من الحلبة في كوب ماء، ويتم غليهم جيداً وبعد ذلك تترك حتى تبرد تماماً، وبعد ذلك نقوم بتصفية الحلبة ومستخدم السائل على فروة الرأس، ويمكن المواظبة على هذه الوصفة مرة كل أسبوع واليك 6 وصفات هندية سحرية لتطويل الشعر.

6 وصفات هندية سحرية لتطويل الشعر

الوصفة الثانية نقوم بخلط ملعقتين من المايونيز ونصف ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت الخروع مع صفار بيضة، ونقوم بخلطهم جيداً ثم نضع هذا الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفات هندية سحرية لتكثيف الشعر

الوصفة الثالثة تتعدد مكونات هذه الوصفة ولكن يجب تحضير وخلط جميع المكونات جيداً وتتكون من ملعقة كبيرة من الروزماري، وأربع فصوص ثوم مع كوب من الماء، وملعقة كبيرة شاي و بصلة واحدة، ونقوم بتسخين هذه المكونات على النار حتى تصل لدرجة الغليان، وبعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم يصفي وتستخدم السائل على الشعر مرتين في الأسبوع.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

الوصفة الرابعة نقوم بخلط ملعقة من الخميرة وملعقة من زيت اللوز وملعقة من الماء وملعقة من فيتامين E، ونقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ويترك ساعة كاملة ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، الوصفة الخامسة نقوم بعصر بصلة ونقوم بوضع السائل الناتج من عصير البصل على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ، ونقوم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت المعذرة للشعر للقضاء على رائحة البصل.