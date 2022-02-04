تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية 1443

نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية، تسعى المملكة العربية السعودية بجميع جهاتها المسئولة إلى تطوير السعودية بكافة نواحيها حتى تكون مواكبة لكافة تطورات العصر الحالي، حيث تقوم بالإعلان عن مشاريع جديدة تتناسب مع أبنائها والمقيمين بها تكفل لهم حقوقهم وتسهل عليهم العديد من الخدمات بالإضافة للخدمات القضائية والتشريعية والتي تم إصدار نظام جديد مؤخرًا خاص بها هو نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يتبع النظام الجديد أيضًا نظام الإثبات السعودي والسطور التالية توضح لكم المزيد من التفاصيل حول نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد.

نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية

في نهاية شهر ديسمبر الماضي قام سمو الأمير بدراسة عدة مشاريع قضائية جديدة للإعلان عنها للمواطنين في الشهور الأولى من العام الجديد عام 2022، كان من ضمنها نظام الأحوال الشخصية الجديد حيث يدعم كافة متطلبات الحياة بكافة المجالات سواء التقنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبصورة مناسب للمجتمع الإسلامي حيث يتبع قواعد الشريعة الإسلامية في نفس الوقت.

مع العلم أن نظام الأحوال الشخصية هو واحد ضمن أربعة مشروعات قضائية أخرى تم الموافق عليها في لقاء مجلس الشورى الأخير، ومن المنتظر العمل بها بشكل رسمي في الربع الأول من العام الحالي 2022، حيث من المقرر أن يكون العمل به رسميًا بكافة القطاعات المتخصصة بعد مرور 180 يومًا مع العلم أن نظام الأحوال الشخصية الجديد ينتمي إلى مشروع الإثبات المعلن أنه مؤخرًا.

أهداف نظام الإثبات الجديد

تم دراسة مشروع الإثبات الجديد في السعودية من أجل الأهداف المميزة التي سيقوم بتقديمها للمواطنين في الناحية التشريعية والقضائية ومنها: