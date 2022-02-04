رئيسة المفوضية الأوروبية: من مصلحة روسيا إعادة بناء الثقة فى علاقاتها معنا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فون دير لاين - فى عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن "الاقتصاد الروسى يعتمد على بُعد واحد، فإن ثلثى عائدات روسيا تأتى من بيع الغاز والنفط وثلثى تلك المنتجات تأتى إلى أوروبا، ونرى حاليا العديد من الموردين الآخرين الذين يريدون ملئ مكان روسيا، ولذلك فإن من مصلحة روسيا أن تعيد بناء الثقة فى علاقتها مع أوروبا".

وأكدت أن الوضع خطير للغاية فيما يخص العلاقات مع روسيا، معربة عن تمنيها فى الوصول إلى حل دبلوماسى وكذلك الاستعداد حال فشل السبيل الدبلوماسى، مشيرة إلى أن أى تصعيد عسكرى إضافى من جانب روسيا سيكون له عواقب وخيمة.

وأضافت "من الواضح تمامًا أن روسيا تمارس ضغوطا عسكرية على أوكرانيا وتستخدم ورقة إمدادت الغاز للضغط علينا"، موضحة أن الاتحاد الأوروبى أولى اهتماما بإعداد عقوبات اقتصادية ومالية بالتنسيق مع الدول الأعضاء فى الاتحاد، مؤكدة أن بروكسل أعدت مجموعة قوية من العقوبات، تتراوح من تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبى، إلى ضوابط تصدير السلع التقنية، ما سيجعل الاقتصاد الروسى أكثر هشاشة.

وخلصت إلى القول إنه "على مدار العقد الماضى طورنا بشكل مستمر تضامنا فى مجال الطاقة فى أوروبا بإنشاء شبكة موسعة من الأنابيب. واستثمرت أوروبا فى 115 مشروع لخطوط الأنابيب منذ 2013. ولدينا العديد من التكتلات الإقليمية التى تستيطع أن تمدنا بالموارد عبر الحدود".

وفى ذات السياق، اتفقت المملكة المتحدة وألمانيا على ضرورة إيصال رسالة واضحة إلى روسيا بشأن تدعايات غزو محتمل لأوكرانيا.

ووفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، فإن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اتفق مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى مكالمة هاتفية، على أن الحلفاء الغربيين بحاجة لإيصال رسالة "واضحة ومتسقة" إلى روسيا بشأن تداعيات غزو آخر محتمل لأوكرانيا.

وأضافت القناة أن بيان الزعيمين جاء فيه أنهما اتفقا أيضاً على أهمية الحوار مع موسكو وأنهما سوف يسعيان لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الحالى.