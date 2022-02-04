مواصفات هاتف Oppo Reno 7 Pro آوبو الجديد وسعره في المملكة والأسواق العالمية

أفصحت شركة أوبو عن أحدث وأهم هواتفها وهو هاتف Oppo Reno 7 Pro التابع لسلسلة Oppo Reno التي تم إطلاقها في عام 2021 م، حيث تشمل السلسلة مجموعة كاملة من الهواتف التي تم تصنفيها بأعلي التقنيات الحديثة، ففي ذاك المقال نعرفكم علي مواصفات الهاتف والسعر المتوفر به، تابعوا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 7 Pro

شاشة الهاتف: من النوع أموليد AMOLED، الحجم 6.55 بوصة، أما الدقة 2400×1080 بكسل، والتردد 90 هرتز.

تصميم الهاتف: الهاتف مصمم بتصميم أنيق وعصري، أبعاده 158.2*73.2*7.5 مم، والوزن 180 جرام.

ألوان الهاتف: اللون الأسود، اللون الذهبي، اللون الأزرق.

نظام التشغيل الاندرويد 11.

معالج الهاتف نوعه MediaTek Dimensity 1200 Max، والمعالج الرسومي نوعه Mali-G77 MC9.

بطارية الهاتف نوعها ليثيوم بو، حجمها 4500 ملي أمبير.

تدعم البطارية الشحن السريع 65 واط.

الهاتف متوفر إصداران يختلفان في حجم الذاكرة، النسخة الأولي منه بذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

النسخة الأخري للهاتف بذاكرة وصول 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 12 جيجا رام، وأخر 8 جيجا رام.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال، ويدعم الجيل التالث والرابع والخامس.

الواي فاي يدعم Wi-Fi Hotspots، وWi-Fi Direct.

يدعم الهاتف تقنية NFC.

الهاتف به خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS.

يدعم الهاتف مستشعرات التسارع، التقارب، الجبروسكوب، الدوران، والبوصلة.

الهاتف به خاصية التعرف بالبصمة لزيادة الحماية.

الهاتف به بلوتوث.

الكاميرا الخلفية ثلاثية: الأولي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.8، الثانية دقتها 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.2 وزاويتها واسعة، أما الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4 F.

الهاتف يلتقط صور بتقنية بانوراما، وHDR.

الكاميرا الخلفية مدعومة بفلاش، وتلتقط الفيديو بدقة 1050 بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4 F وتدعم تقنيات HDR، وتدعم تصوير الفيديو 1080 بكسل.

عيوب هاتف Oppo Reno 7 Pro

الهاتف ليس به راديو أف أم. الهاتف ليس به منفذ 3.5 مم. لا يمكن تزويد المساحة الداخلية للهاتف ولا يسمح بوضع كارت مميوري.

سعر هاتف Oppo Reno 7 Pro