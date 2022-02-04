نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة قطر للتوظيف للتقديم على وظائف وزارة العمل الاردنية || التقديم على منصة سجل الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاعلان من خلال وزارة العمل الاردنية الخميس عن اتفاقها مع قطر لتسريع عملية الاستقدام ، بعد توظيف 8 آلاف أردني من أصل 20 ألفاً. وقال وزير العمل نايف استيتية إن الوظائف الثمانية آلاف تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه عبر منصة قطر للتوظيف الاردن وشركات التوظيف الموقعة عقد مع دولة قطر ، ومن خلال الأرقام المتفق عليها ، والتي تم من خلالها تكريم الشيخ تميم بن حمد لتوظيف أردنيين حسب المملكة. وأشار إلى أن عملية التوظيف توقفت سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا وقيوده فقط.

منصة سجل الاردن

يمكن لأي شخص التقديم علي منصة Sajjil ، فنحن نعمل على المنصة في أسرع وقت ممكن ، ولكن سواء كانت المنصة جاهزة أم لا ، فسيبدأ استلام الطلبات في المهن التي سيتم تحديدها وفقًا لزيارة فرق العمل إلى دولة قطر بعد لقاء الشركات “، بحسب وزير العمل.

أكد استيتية ووزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري ، عن طريق الاقتراحات حول العلاقات الأخوية وأهم القضايا المشتركة في شؤون العمل بين البلدين ، على ضرورة تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في ملفات العمل. مشيرآ إلى أن المباحثات تركزت على ملف زيادة فرص العمل للأردنيين في قطر والذي جاء بمبادرة من أمير قطر للاستفادة من المهارات الأردنية في سوق العمل القطري.

منصة قطر للتوظيف

وأشار إلى أن الوزارة تشجع الاستمرارية في التوظيف وليس مجرد التوظيف. وأشار ستيتيه إلى أن اجتماع الخميس ركز على تحديد التخصصات المطلوبة وكيفية تأهيل تلك التخصصات لتلبية احتياجات العمل في قطر. وأضاف:

“تم الاتفاق على إرسال فريق فني من الأردن إلى قطر للقاء عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات الذين يحتاجون إلى عقود مع موظفين ، وإجراء مقابلات مع هذه الشركات. لمعرفة الاحتياجات من القوى العاملة.

وأشار إلى أنه بعد معرفة احتياجات سوق العمل القطري سيتم العمل مع مؤسسات التدريب المهني المختلفة وهيئة تنمية المهارات لتطوير مهارات الشباب حتى يتمكنوا من الالتحاق بهذه الوظائف في أسرع وقت ممكن.

الوظائف المتاحة على منصة قطر للتوظيف

وأوضح أن هناك احتياجات حقيقية وملحة في دولة قطر للعاملين في مجالات الطب والتمريض تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين وكذلك في بعض المجالات المهنية بشكل عام ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة التطوير وتنشيط مؤسسات التدريب المهني التي تزود السوق الأردني والسوق العالمي بالمهارات العالية التي يمكن أن تلبي احتياجات السوق واحتياجات العمل في الأسواق العالمية.