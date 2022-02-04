نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة الكهرباء السعودية خدمة إلكترونية مميزة لجميع الأشخاص السعوديين والغير سعوديين والذين يستفيدون من خدمات الكهرباء السعودية خدمة الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء, وهي خدمة تم توفيرها من أجل تيسير الأمور وطرق السداد علي الأشخاص الذين تتراكم عليهم ديون فواتير الكهرباء, ويمكن أن يقوم الأشخاص بالاستفادة من هذه الخدمة المميزة ليتم تقسيم ديون فواتير الكهرباء المتراكمة عليك, وذلك عبر تقسيم هذه الديون إلي عدد من الأقساط والتي تصل إلي ستة أقساط.

الاشتراك الإلكتروني في خدمة تيسير الكهرباء بالسعودية

في حالة تراكم عليك عدد من أقساط الكهرباء ولم تقدر علي القيام بسدادها, فيمكنك القيام بالاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء وتقسيط مبالغ المديونية التي عليك علي عدد من الأقساط والتي تصل إلي ست أقساط.

الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

الضغط واختيار خدمة الفواتير.

الضغط علي علامة البحث وكتابة بها برنامج تيسير.

ثم النقر علي خيار الاشتراك في البرنامج.

قم بتسجيل البيانات والمعلومات التي يتم طلبها علي الموقع لتتم عملية الاشتراك.

الضغط علي اشتراك.

وبهذا قد قمت بالاشتراك بشكل رسمي في هذه الخدمة ليقوم الموقع بإعطائك رقم خاص بالمشترك.

تستطيع القيام بالاشتراك في خدمة التيسير الخاصة بشركة الكهرباء السعودية عبر رقم شركة الكهرباء السعودي الرسمي, حيث هذا الرقم هو 92000110.

خطوات إلغاء الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

يمكنك القيام بإلغاء الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء إذا قمت بالاشتراك فيه من قبل, فإذا وجدت انك لست في حاجة إلي الاشتراك في هذه الخدمة قم بإلغاء الاشتراك عبر الخطوات الموضحة تالية.