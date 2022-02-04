طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا دخال السعودية وخارجها

طريقة تحويل رصيد سوا ، أعلنت شركة الاتصالات stc السعودية عن اتاحت خدمة تحويل رصيد “سوا” داخل الدولة او خارجها عبر الخدمة المعروفة باسم خدمة تحويل الرصيد الدولي، حيث يمكن لكافة العملاء تحويل أرصدة مالية من أرصدة شرائح “سوا” في الداخل السعودي للشرائح الأصدقاء او الأقارب وكذلك إمكانية التحويل الخارجي خارج المملكة لدول أخرى وهذه الخدمة متاحة لحد الساعة في الدول التالية: الفلبين، اليمن، بنجلاديش. السودان، نيجيريا، المغرب، تركيا، الأردن، الهند، سيريلانكا. فلسطين وكذلك دولة باكستان، إندونيسيا، مصر، نيبال، تونس. كما ان تحويل الرصيد يتم بعملة البلد المتواجد به الشخص المحول له الرصيد.

طريقة تحويل رصيد سوا

علاوة على ذلك، يمكن لكافة عملاء شركة الاتصالات السعودية اجراء تحويل رصيد من سوا فيما بينهم عبر تطبيق بعض الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

تحويل رصيد سوا الطريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا داخل المملك ترسل رسالة نصية إلى الرقم 1500 تشمل الكود التالي : *133* رقم هاتف المرسل إليه * المبلغ * رقم هوية المرسل إليه # ترسل رسالة نصية إلى الرقم 1500 تشمل الكود التالي : *133* رقم المرسل إليه * المبلغ # طريقة تحويل رصيد سوا إلى خارج المملكة بينما يتم إرسال رسالة نصية للعميل المرسل : *133*رقم المرسل إليه*المبلغ المحول#. بعد استلام العميل الرسالة النصية، يقوم بتأكيد عملية تحويل الرصيد. بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 تكون بهذا الشكل: *133*رقم الهوية#.

كذلك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 من قبل العميل المرسل. وتكون بهذا الشكل: *133*رقم المرسل إليه*مبلغ الرصيد المراد تحويله*رقم هوية المستلم# ثم كيفية تحويل رصيد من سوا الى سوا ارسال رسالة نصية الى الرقم 900 مكونة من ما يلي: *144 * ثم رقم الهاتف * ثم المبلغ * ثم رمز الشباك # . بينما سنتعرف على طريقة تحويل الرصيد من مفوتر الى سوا من خلال كتابة ما يلي في رسالة نصية للرقم 900: * 144* رقم الجوال * قيمة الرصيد # ثم ارسال حيث تكون الرسالة القصيرة بهذا الشكل #00*050000000*144* .

الى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل ودقيق لاهم الطرق التي اتاحتها شركة الاتصالات stc السعودي. والتي يمكن من خلالها تحويل رصيد سوا داخل المملكة وخارجها. كما تعرفنا على طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا.