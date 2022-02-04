آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان.. شق صخرى يوقف عملية الحفر اليدوى

جدة - نرمين السيد - وتجرى حاليا محاولات لاحتواء هذه المشكلة من طرف رجال الإنقاذ، مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية تحرير الطفل.
ولم تخل عملية إخراج الطفل ريان من البئر الذى يوجد فيه منذ أكثر من 60 ساعة، من مشاهد إنسانية دالة.
ومن بين هذه المشاهد الإنسانية التصفيقات التى حظى بها عمى على القادم من الصحراء، ليقدم خبرته وتجربته فى إنقاذ ريان.
وشوهد شبان المنطقة وهم يوزعون الخبز على الجماهير التى تجمعت فوق المرتفع لمعاينة محاولات إنقاذ الطفل.
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