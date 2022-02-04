بدون وظيفة 50 ألف ريال تمويل للشباب العاطلين عن العمل بالمملكة السعودية

شروط الحصول علي تمويل الشباب بدون وظيفة، يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، ولان بنك الراجحي يعلم انه يوجد الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل الغير ممتلكين لوظيفة خاصة أتاح لهم فرصة الحصول علي تمويل لبدأ حياة سهله وميسرة اليهم لكي يقومون بعمل مشروع خاص، أو لسد الاحتياجات الأساسية ولاكن التمويل بدون وظيفة يتطلب الي عدة شروط لا بد من اتباعها وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل من بنك الراجحي السعودي.

تمويل للشباب بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

الجدير بذكر ان بنك الراجحي أوضح عند إعلانه علي التمويل المقدم للشباب انه يمكن للرجال المستبعدين عن سن الشباب أيضا، حصولهم علي المنتج التمويلي بشرط ان يكون عاطلاً في حالة إذا لم يمتلك وظيفة، ولاكن التمويل يسمي بتمويل الشباب عما بأن اكثر العاطلين الغير موظفين هم الشباب، حيث قدم مصرف الراجحي افضل ميزة لم تتوفر في اي من البنوك الأخري هوا انه يعطي للعميل مهلة عاما كاملا بعد حصوله علي القرض لكي يقوم بتسديد أول قسط من القرض.

خدمة بنك الراجحي السعودي

يقدم بنك الراجحي عدد كبيرة من الخدمات المصرفية وليس ذلك فقط، بل انه يوفر أيضا الخدمات العقارية، وتمويل السيارة بأقل مبلغ جديدة وغير مستعملة، وكذلك يوفر افضل منتج للسيدات بقيمة 100 الف ريال سعودي بدون كفيل، حيث يعتمد الكثير من العملاء علي منتجات بنك الراجحي المصرفية نظرا لسهولة الخدمات التي تقدم.

بدون وظيفة للشباب تمويل بأطول فترة سداد