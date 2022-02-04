نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للعاطلين بدون وظيفة للشباب يصل إلي 250 ألف وسداد أول قسط بعد عام كامل في المقال التالي
قرض شخصي للشباب من أجل توفير فرص عمل لهم، حيث نلقي لكم الضوء علي تمويل العاطلين، وهو قرض لا يتطلب وجود وظيفة ولا راتب شهري لدي العميل المتقدم، فقد تقدمه البنك من أجل توفير حلول وفرص بدء مشروع عملي والحصول منه علي دخل ثابت شهرياً، وبناءً علي ذلك فقد توفر البنوك المصرفية والشركات التمويلية المعتمدة ذلك القرض ولا تطلب السداد إلا بعد مرور عام كامل بحيث يبدأ العميل في تأسيس مشروع له بمبلغ القرض وبناء قاعدة مالية ثابته له ثم يبدأ في سداد الأقساط.
يصاب بعض الشباب بإحباط عند التقديم للحصول علي مبلغ مالي من أي جهة نتيجة للشروط التعجيزية المعرقلة التي يطلبونها، فبعد البحث عن معلومات كافية نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني عن تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة وبسداد أول قسط بعد مرور عام، كما نوضح لكم مزايا الحصول علي القرض وما التسهيلات العديدة التي يقدمها البنك، كما نعرفكم علي أهم البنوك التي تقدم الخدمة لعملائه.
مزايا الحصول علي قرض شخصي بدون وظيفة
أهم البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون وظيفة بنك الراجحي وبنك التنمية الإجتماعية، وكذلك تقدم ذلك التمويل بعض الشركات التمويلية منها شركة النايفات، يمكنك الآن الدخول إلي الموقع الرسمي لأياً منهما وطلب التمويل الشخصي بدون وظيفة، فالآن نعرفكم متابعينا علي أهم ما يميز القرض بدون وظيفة، ولما تقدمه البنوك:
- جميع البنوك المصرفية التي تقدم قرض شخصي بدون وظيفة تمنح العميل المقترض عاماً كاملاً حتي تطالب بسداد أول قسط من أقساط القرض علي أن يقوم العميل بدفع الفائدة فقط، وتلك الميزة لا تحدث مع موظفي القطاع العام والخاص المقترضين.
- يُمنح العميل تأمين لمدة عام كامل مقابل قيمة القرض علي أن لا تتخطي فترة سداد القرض 5 أعوام.
- يقدم البنك للعميل المقترض عند حصوله علي ذلك القرض خصيصاً تسهيلات عديدة وذلك من باب دعم الشاب السعودي وتوفير له فرصة عمل.
- إذا كان لديك مشروع خاص وتريد تمويليه، فهناك الكثير من البنوك والشركات التمويلية التي تقدم تلك الخدمة دون الحاجة إلي وجود الوظيفة في أي قطاع.
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