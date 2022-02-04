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طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه 1443 ، دائماً تعمل حكومة المملكة العربية السُّعُودية على خدمة مواطنيها من السيدات المطلقات والأرامل فقد قامت بتقديم دعم من أكثر الخِدْمَات قيمة والتي تهم وتحتاج لها العديد من السيدات المطلقات والأرامل وذلك كي تعمل على توفير حياة معيشية كريمة وتحسين مستواهم المالي وذلك حتى لا تضطر أي سيدة من العمل في المهن الشاقة التي لا تتناسب معها وتكون هي العائل الوحيد لها ولأسرتها بعد أن يقوم زوجها بطلاقها أو هجرها هي وأولادها أو في حالة وفات زوجها ويتم تقديم هذا الدعم لكل من تحتاج إليه شهرياً على مدار العام وذلك مساهمة من الحكومة السُّعُودية لها في تحسين مستواها المعيشي والمالي هي ومن تعول من أولاد.
شروط التسجيل في حساب المواطن للمطلقه
قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الخطوات المهمة التي يجب إتباعها وعدداً من الشروط والأحكام المهمة التي لابد وأن تقوم صاحبة الطلب بتوفيرها حتى تتم عملية التسجيل الإلكتروني لهذا الدعم صحيحة، ومن الشروط التي يجب توافرها ما يلي:
- على السيدة صاحبة الطلب إحضار ما يثبت حالتها الاجتماعية في حالة إذا كانت ( مطلقة أو أرمله أو معيله)
- يجب أن تكون صاحبة الطلب مقيمه إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
- أن تكون حاصله على الجنسية السعودية.
- ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بها عن عشرون 20 ألف ريال سعودي.
طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه
يوجد بعض الخطوات اللازمة التي يجب أن تقوم بإتباعها كل سيدة مطلقة أو أرمله قامت بتقديم طلب للحصول على دعم حساب المواطن التي قامت الحكومة السُّعُودية بوضعها حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل صحيحة وذلك في حالة توافر الشروط والأحكام المطلوبة فيها، ومن الخطوات اللازمة التي يجب على صاحبه الطلب إتباعها ما يلي:
- يجب القيام بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببرنامج دعم حساب المواطن.
- اختيار أيقونة تسجيل حساب جديد والضغط عليها.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحبة الطلب.
- تقديم مستند يثبت استقلاليتها في حياتها هي ومن تعول.
- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بأفراد العائلة التي تقوم بإعالتهم ورعايتهم.
- تسجيل قيمة المبلغ المالي للدخل الشهري الخاص بها.
- إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بها.
- تسجيل نوعية العمل المنوطة بها في حالة كانت تعمل.
- سيصل السيدة رقم تأكيد خاص بها على الهاتف الجوال التي قامت بتسجيله على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج التسجيل في برنامج حساب المواطن للمطلقه.
- في حالة تم تسجيل بعض البيانات المطلوبة غير صحيحة سيتم رفض الطلب وعلى المرأة تصحيح الخطأ والقيام بالتسجيل وتقديم الطلب مره ثانيه
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