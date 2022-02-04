نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443 … المديرية العامة للسجون التسجيل عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي
رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443، من أهم كلمات البحث الآن مع اقتراب موعد بدء التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون في السعودية، حيث أعلنت المديرية عن فتح باب التقديم لرتبة جندي على الكادر النسائي، من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عدة شروط واجب توافرها في المتقدمات لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي المخصص للتقديم.
رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف “jobs.sa“.
- الضغط على الوظائف المتاحة.
- تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.
- تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدمة كاملة وصحيحة.
- الضغط على إرسال الطلب.
موعد التسجيل على وظيفة جندي نساء للسجون
يبدأ التسجيل على وظائف السجون للنساء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، الموافق 4 رجب 1443، ويستمر التقديم إلكترونياً حتي يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، الموافق 9 رجب 1443، ويكون التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الموضح أعلاه حيث لن يتم الالتفات للطلبات التي تقدم باليد.
شروط التسجيل والقبول
- أن تكون المتقدمة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو مؤهل أعلي.
- في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة إحضار شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.
- تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من ذلك الشرط من نشأت مع والديها خارج المملكة لخدمة البلاد.
- ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.
- يشهد للمتقدمة بحسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون قد صدر حكم على المتقدمة بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- لا تكون المتقدمة قد سبق لها العمل في أي جهة تخضع للنظام العسكري وتم إنهاء خدمتها لأي سبب.
- ألا تكون المتقدمة تعمل بالقطاع الحكومي وقد تم إنهاء خدمتها لأي سبب.
- أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.
- تقوم المتقدمة باجتياز كافة الاختبارات المخصصة للقبول.
- يكون الطول مناسب للوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالمتقدمة كاملة وصحيحة بحيث إذا كان هناك اختلاف يتم استبعاد المتقدمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ