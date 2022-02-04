رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443 … المديرية العامة للسجون التسجيل عبر أبشر jobs.sa

رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443، من أهم كلمات البحث الآن مع اقتراب موعد بدء التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون في السعودية، حيث أعلنت المديرية عن فتح باب التقديم لرتبة جندي على الكادر النسائي، من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عدة شروط واجب توافرها في المتقدمات لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي المخصص للتقديم.

رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف “jobs.sa“.

الضغط على الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدمة كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التسجيل على وظيفة جندي نساء للسجون

يبدأ التسجيل على وظائف السجون للنساء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، الموافق 4 رجب 1443، ويستمر التقديم إلكترونياً حتي يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، الموافق 9 رجب 1443، ويكون التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الموضح أعلاه حيث لن يتم الالتفات للطلبات التي تقدم باليد.

شروط التسجيل والقبول