نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة حجز موعد ستاف في المركز الصحي mawidstf عبر تطبيق برنامج حجز مواعيد مجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد ستاف المركز الصحي.. أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد ستاف المركز الصحي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني موعد، وذلك لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ، وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة لمنع تفشي المتحور أوميكرون الجديد بين المواطنين.

حجز موعد ستاف المركز الصحي

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية حجز موعد ستاف المركز الصحي نظرا لانتشاره في العديد من البلاد ، وتخشى المملكة من تفشي الفيروس بها مما يلحق من أضرار جسيمة اقتصادية وصحية ويؤثر بالسلب علي تنمية البلاد علاوة علي حالة القلق والذعر التي تصيب المواطنين.

كيفية حجز موعد ستاف المركز الصحي

وفرت الحكومة السعودية لمواطنيها رابطآ إلكترونيا لمواطنيها وحددت كيفية حجز موعد ستاف المركز الصحي

من أجل التواصل مع وزارة الصحة لحجز موعد ستاف المركز الصحي وذلك بااتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية من mawidstf.moh.gov.sa.

ثم بعد ذلك النقر علي أيقونة دليل الخدمات الالكترونية.

يقوم المستعلم بالنقر على خدمات الافراد.

ثم بعد ذلك اختيار أيقونة خدمة موعد.

النقر على ايقونة نظام المواعيد.

يقوم المستعلم بااختيار أيقونة الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

تحديد الوقت والتاريخ الذي يرغب فيه.

يحدد المستعلم العيادة التابع لها.

اختيار موعد يناسب المستعلم.

النقر علي أيقونة الحجز ، وسوف تصل رسالة الي المستعلم عبر الهاتف الجوال الخاص به لتاكيد الحجز والبيانات كاملة.

طريقة حجز موعد ستاف وزارة الصحة عبر تطبيق موعد

وفرت المملكة العربية السعودية طريقة حجز موعد ستاف وزارة الصحة عبر تطبيق موعد إلكترونيا يمكن المواطنين من الحجز من خلاله وهو تطبيق موعد ، وللحجز عبر تطبيق موعد نتبع الخطوات التالية: