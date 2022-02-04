اسهل طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي الكترونياً 2022 موقع alrajhibank والشروط المطلوبة

فتح حساب في مصرف الراجحي الكترونياً هو أحد أهم التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث يعتبر بنك الراجحي السعودي هو أحد اشهر البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متعددة للعملاء، شروط الحصول على قرض بنك الراجحي 1443 بدون فوائد ومن اهم هذه الخدمات هي امكانية فتح حساب بسهولة الكترونيا سواء من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف أو من خلال التطبيق الالكتروني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بفتح حساب مصرف الراجحي الكترونيا 2022.

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي الكترونياً

يمكن فتح حساب في مصرف الراجحي بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع مصرف الراجحي .

يتم اختيار ايقونة فتح حساب من خلال الموقع.

اختيار كلمة تخطي لكي يتم فتح حساب عبر الانترنت.

يتم اختيار تقديم طلب الحصول على حساب جاري في بنك الراجحي.

الموافقة على كافة الشروط والاحكام المتاحة عبر الموقع والتي تتضمن 15 بند يجب الموافقة عليها بعد قراءتها بشكل جيد.

ادخال كافة البيانات المطلوبة من العميل بشكل صحيح عبر الموقع مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف، وقيمة الدخل الشهري والجنسية وغيرها من البيانات التي يتم إدخالها عبر الموقع.

طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

اهم شروط فتح حساب في مصر الراجحي السعودية 2022

ويقوم مصرف الراجحي السعودي بتحديد بعض الشروط الهامة التي يجب الالتزام بها لكي يتم فتح حساب في مصرف الراجحي بسهولة، ومن اهم هذه الشروط والضوابط ما يلي.