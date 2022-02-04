نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف إعانة مربي الماشية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف إعانة مربي الماشية في السعودية 2022 ٬ موعد صرف دعم مربي المواشي 1443. يعد برنامج دعم الثروة الحيوانية من أفضل البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لتقديم الدعم المالي لأصحاب الثروة الحيوانية. حيث يتساءل العديد من المستفيدين من البرنامج عن موعد صرف الدعم. سنقدم الإجابة في سطور مقالتنا لقراء موقع ثقفني الكرام

برنامج دعم المواشي

هو أحد البرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه السعودية. حيث يهدف البرنامج إلى دعم صغار مربي المواشي وتحسين ورفع كفاءة الأمن الغذائي ، وتسعى الحكومة السعودية لاختيار المستحقين لهذا الدعم وفق مجموعة من الشروط والإجراءات ، ويأتي برنامج دعم الثروة الحيوانية ضمن رؤية المملكة. 2030 لتحسين الظروف الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف إعانة مربي الماشية

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم لمربي المواشي يوم الأحد 2 يناير 2022 الموافق 29/5/1443 هـ على مربي المواشي في بداية كل شهر من قبل الحكومة السعودية. كما حددت الحكومة مقدار الدعم وفقًا لمتطلبات البرنامج. حيث يصل مبلغ دعم مربي المواشي إلى 50،000 ريال سعودي يغطي 70٪ من حجم المشروع.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية



يمكنك الاستفسار عن موعد صرف الدعم لمربي الماشية من خلال وسائل الاتصال التالية:

الاتصال مباشرة على الرقم الموحد لوزارة الزراعة السعودية 8002472220.

ادخل موقع وزارة الزراعة مباشرة.

تواصل مع فريق الدعم الفني لبرنامج دعم الثروة الحيوانية على الرقم 19930.

شروط التسجيل في برنامج دعم إعانة مربي الماشية

يجب على الراغبين في التسجيل في برنامج دعم الثروة الحيوانية استيفاء عدة شروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه بطاقة تنقل.

ألا يشغل المتقدم وظيفة أخرى في القطاع العام أو الخاص.

أن تكون مربي ماشية في الواقع. يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عامًا.

يقدم بطاقة صحية بيطرية معتمدة. يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.

يتم تقديم جميع الطلبات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على موعد صرف برنامج دعم الثروة الحيوانية ، كما استعرضنا كيفية التسجيل في برنامج مربي المواشي ، كما ذكرنا شروط التسجيل في برنامج دعم الثروة الحيوانية.