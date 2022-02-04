تمويل فوري بدون تحويل الراتب وبأقساط مسيرة ومجدولة ورابط التقديم

تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب وهو اسرع التمويلات التي تقدمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، يعتبر تمويل سلفة من اهم التمويلات الشخصية وبالرغم أن هذا التمويل ظهر من فترة قصيرة جدا ويتم الموافقة الفورية خلال نصف ساعة ويصل التمويل إلي 5000 ريال سعودي، حيث تقوم منصة سلفة بتوفير الكثير من الخدمات التمويلية بدون إجراءات معقدة لجميع المواطنين السعوديين وخاصة الشباب الذين يحتاجون تمويل شخصي بدون فوائد كما انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك نقدم لكم تمويل فوري من منصة سلفة بدون تحويل الراتب وشروط التمويل الشخصي.

تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة تقدم تمويل فوري من خلال الرابط الالكتروني ويمكن جميع المواطنين التقديم من خلال الموقع لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمة عالية الجودة، حيث يقدم منصة سلفة تمويل شخصي صغير من اجل تلبية احتياجات الشخصية كإنشاء مشاريع صغيرة أو تجديد المنزل أو تسديد الديون وغيرها من الاحتياجات الأخري، وهناك تمويلات تبدأ من 1000 ريال سعودي حتي 5000 ريال سعودي وجميعها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهامش ربح تنافسي، ويتم سداد التمويل عن طريق أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري حتي لا يتعثر في التسديد، ويمكنك الحصول علي التمويل من منصة سلفة الإلكترونية مباشرة دون الذهاب إلي مقر سلفة.

الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل منصة سلفة

حددت منصة سلفة بعض الشروط اللازمة الواجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي سريع، واعتقد أن الشروط منطقية للغاية بالأشخاص المقبولين للحصول علي التمويل وهي كالتالي: