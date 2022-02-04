الإمارات: تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامرى قائد العمليات المشتركة الإماراتية قد زار اليوم بناء على دعوة وزارة الجيوش الفرنسية، قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية فى باريس، حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية.
كما التقى قائد العمليات المشتركة الإماراتية مع اللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولى فى وزارة الدفاع الفرنسية، حيث تم بحث مجالات التعاون والدفاع المشترك.
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