الإمارات: تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن البدء فى تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وذلك لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف الدولة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامرى قائد العمليات المشتركة الإماراتية قد زار اليوم بناء على دعوة وزارة الجيوش الفرنسية، قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية فى باريس، حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية.

كما التقى قائد العمليات المشتركة الإماراتية مع اللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولى فى وزارة الدفاع الفرنسية، حيث تم بحث مجالات التعاون والدفاع المشترك.