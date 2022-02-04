عاجل- بث مباشر..نجاح أهم عمليات إنقاذ الطفل ريان فى المغرب من البئر العميقة

جدة - نرمين السيد - وكانت عملية إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر عمقها 35 مترا بالمغرب، دخلت مساء اليوم، أخطر مراحلها وهى الحفر الأفقى، حيث شغلت قصة الطفل ريان أورام المغرب والعالم العربى، ولا تزال عملية إنقاذ الصغير مستمرة.

وبدأت مرحلة الحفر الأفقى، للوصول للطفل، مساء اليوم الجمعة، وهى أخطر مراحل الإنقاذ، بحسب ما أكد رئيس فرق الإنقاذ على الأرض فى منطقة اغران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب.

كما شدد على أن عمليات الإنقاذ دخلت مرحلة حساسة جدا ونهائية. وأوضح أن لدى فريق البحث مخاوف عدة من حدوث انهيارات للتربة قد تعيق عملية الإنقاذ.

من جهته، أكد الهلال الأحمر مجدداً أنه واصل تقديم الأكسجين باستمرار للصغير العالق فى البئر الجافة منذ مساء الثلاثاء.