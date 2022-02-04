ضحايا مدنيون جدد بنيران سعودية في صعدة
استشهد وأصيب 5 مدنيين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن جيش العدو السعودي، استهدف مواطنين في منطقة الرقو الحدودية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة.
واستنكر المصدر جريمة العدو السعودي التي تأتي بعد أقل من 24 ساعة من جريمتين إرتكبهما في مديريتي قطابر ومنبه الحدوديتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ضحايا مدنيون جدد بنيران سعودية في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.