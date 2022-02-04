نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf نتابعها الان نستعرضها حيث تدور تساؤلات عدد كبير من الطلاب والطالبات حول امكانيات التعرف على تلك النتائج بعد ان تم بيانها امام اكثر من 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية نتابعها ونستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث قد انتهى بشكل مؤخر أعمال المراجعة الخاصة بنتائج القبول الموازي، على ان يتم التنويه على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم الحصول عليه بمنتهي السهولة بعدما تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية بعد الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة وبعد الإعلان كذلك عن الانتهاء من أعمال رفع نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تدور تساؤلات عدد كبير من الطلاب والطالبات وراء طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ستتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية الموجودة داخل العراق على نحو نستعرضها على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بمنتهي السهولة أمامكم على الفور

هذا وبامكانكم من خلال صندوق التعليقات الموجود بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج بمنتهى السهولة، في إطار سعينا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على طرح إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أو كافة المراحل التعليمية الموجودة بالعراق فى ظل سعي وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح إمكانيات الاستعلام عن نتائج جميع الصفوف التعليمية اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية