الإمارات تلغى تعليق سفر مواطنيها المحصنين باللقاح إلى 12 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن قرار الإمارات بالسماح بالسفر إلى الـ12 دولة أفريقية سيسرى اعتبارا من 6 فبراير الجارى الساعة 06:00 مساء بالتوقيت المحلى.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطنى للجرعات الداعمة إلى الدول التى تم منع السفر إليها.

وأوضحت الهيئتان أن الدول التى ألغى حظر السفر إليها هى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتينى، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوى.

وحددت السلطات الإماراتية الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهى:

1.المواطنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة.

2.المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

واختتمت الهيئتان بيانهما بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون فى تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعى ولبس الكمامة وتطهير الأيدى.