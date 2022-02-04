عاجل.. اندلاع حريق فى السفارة الروسية بالفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان الخارجية الروسية: "فى الرابع من فبراير، اندلع حريق فى مبنى السفارة الروسية فى مانيلا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبتوتنيك".
وتابع البيان: "وصلت سيارات خدمة الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث، فيما لم تقع إصابات"، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن فرق الإطفاء نجحت فى إخماد الحريق.
وكانت لجنة التحقيقات الروسية قد كشفت، فى الرابع من يناير الماضى، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق فى إحدى الشقق جنوبى العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز من النافذة.
وأوضحت اللجنة فى بيان، أن حريقا اندلع بشقة فى بناية سكنية بحى تساريتسينو جنوبى العاصمة الروسية، ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.
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