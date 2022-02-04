كلوب يتحدث عن "الدور القيادي" لمحمد صلاح مع المنتخب

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن المهارات القيادية للنجم محمد صلاح في المنتخب المصري.

ونقلت صفحة ليفربول الرسمية على فيسبوك عن كلوب قوله: "بالأمس عندما تعرض مدرب منتخب مصر للطرد، رأيت صلاح يتحدث مع اللاعبين والمجموعة بأكملها".

وأضاف: "كل هذه الأشياء والأمور قيادية التي يكتسبها (محمد صلاح) تسعدنا بالطبع".

ومن خلال تعليقه، يبدو أن كلوب تابع المباراة، التي جمعت مساء أمس الخميس بين المنتخب المصري ونظيره الكاميروني، لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا.

واستغل متابعون مصريون ما قاله مدرب "الريدز" ليطالبوه، من خلال تلعيقاتهم على المنشور، بتجديد عقد "مو صلاح".

وقال أحدهم: "طيب تجديد التعاقد وشارة الكابتن أخبارها إيه معاكم؟"، فيما ذكر آخر "لا تنسوا تجديد عقد صلاح ولا شارة قائد ليفربول".

وكان المنتخب المصري ضمن، مساء أمس، تأهله إلى نهائي "الكان" بعد فوزه بالضربات الترجيحية على الكاميرون.