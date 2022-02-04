أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 3 محافظات يمنية بـ20 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يستهدف 3 محافظات يمنية بـ20 غارة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظات حجة ومأرب والجوف. طيران العدوان يستهدف 3 محافظات يمنية بـ20 غارةشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظات حجة ومأرب والجوف. وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية حرض بحجة و7 غارات مديرتي الوادي والجوبة في مأرب، وغارة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف. وكان الطيران المُعادي شن في وقت سابق اليوم، 6 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي.

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