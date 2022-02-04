اللحظات الأخيرة انقاذ الطفل ريان المغربي وهو علي قيد الحياه وتكبير من كل المغاربة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صباح اليوم ، مقطع فيديو جديدًا لطفل مغربي ، ريان ، سقط في بئر عميقة بعد أكثر من 70 ساعة في منطقة “مجتمع تمروت” بولاية شفشاون شمال المغرب ، يظهره على قيد الحياة واستمرت السلطات المغربية في إنقاذ الطفل ، لكنه أصيب بعدة إصابات في الرأس ، ففي الساعة الثانية فجرا اضطر فريق الإنقاذ للحفر أفقيًا واستخدام الأنابيب للوصول إلى منزل الطفل وتجنب الانهيارات الأرضية حفر عموديا عملية ثقب.

محاولة انقاذ الطفل ريان المغربي

أعلنت الحكومة المغربية ، أمس الخميس ، عن 3 خيارات لإنقاذ ليان ، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة حكومية في العاصمة الرباط وقال بيتاس إن السيناريو الأول ينطوي على توسيع البئر ، مع الأخذ في الاعتبار أن الحجارة والغبار قد تسقط على الأطفال والسيناريو الثاني هو هبوط فريق الإنقاذ في البئر وهو ما حدث بالفعل ولكن دون جدوى ، بسبب اصطدامهم به عوائق وضيق في التنفس ، بينما يمثل حالة ثالثة من الحفر الأفقي الموازي للبئر عبر المنفذ للطفل.

الطفل ريان المغربي

وفي نفس السياق ، فإن السلطات المغربية لديها كوادر جاهزة لتقديم الإسعافات الأولية للطفل فور تعافيه ، ووصلت طائرة إسعاف تابعة لقوات الدرك الملكي ، ومجهزة بكافة وسائل الإنعاش والإسعافات الأولية من أجل نقلها إلى مستشفى متخصص. في أقرب وقت ممكن ، مجهزة بعربات إسعاف طبية وفرق طبية مجهزة تجهيزًا كاملاً ، بما في ذلك أخصائي واحد في تخدير الإنعاش و 5 ممرضات ، اثنان منهم من مستشفيات إقليمية و 3 من مستشفيات إقليمية. المركز الصحي بالمدينة.

كان هناك تعاطف كبير مع الطفل المغربي ريان على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارجه حيث أصبح منصة صلاة للأطفال ، خاصة بعد أن طلبت والدته من الجميع الدعاء لطفلها أن الله سيخرجه من البئر الآمن بعد إنقاذه.