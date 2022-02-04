نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف وجبة جديدة من قروض العاطلين عن العمل وفق شروظ وزارة العمل بالعراق 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف وجبة جديدة من قروض العاطلين خلال أيام تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للعاطلين عن العمل المنطبقة عليهم شروط راتب الحماية الاجتماعية 2022 وقد صرح مدير المركز الاعلامي للوزارة نجم العقابي خطة شمول أسر جديدة براتب الحماية الاجتماعية يعتمد بشكل أساسي على التخصيصات المالية مع العلم أنه تم شمول أكثر من 600 ألف أسرة عراقية بالرعاية الاجتماعية بالعام 2021 المنصرم بالرغم من قلة التخصيصات المالية، وكذلك تم إطلاق خمسة وجبات حقيقية من القروض المالية خلال 2021.

صرف وجبة جديدة من قروض العاطلين عن العمل بالعراق

إضافة لما سبق ذكره ففي شهر مايو عام 2021 الماضي تم إصدار قرار بشأن شمول ما يقدر 30 ألف عاطل عن العمل بقانون الحماية الاجتماعية، وقد تم بعدها زيارة الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية من خلال فرق شبكة الحماية الاجتماعية لإتمام كافة إجراءات الشمول الخاصة بهم، والجدير بالعلم أن شمو العاطلين عن العمل يضمن لهم راتب شهري واتاحة فرص عمل لهم، إضافة لإمكانية مدهم بالقروض اللازمة كما تعمل وزارة العمل بالعراق على رفع مستوى الرعاية الاجتماعية لهم، بحيث تشمل أيضًا تقديم خدمات جديدة للمستفيدين مستحقي دعم الحماية الاجتماعية المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق، ومكتملة بياناتهم وعلى رأسها مدهم بالخدمات الطبية.

شروط صرف وجبة جديدة من قروض العاطلين وفق الحماية الاجتماعية 2022

والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطن العراقي للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، التي تشمل محدودي الدخل والعاطلين عن العمل والتي اقتصرت عملية الصرف لهم، وفق الشروط التالي ذكرها:

أولًا تستحق صرف راتب حماية اجتماعية، كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه.

كما تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية، كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا.

كذلك يستحق راتب حماية اجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%.

أيضًا يستحق راتب الرعاية الاجتماعية، كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة.

كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل، وليس لهم دخل ثابت.

خطوات التسجيل في الاستمارة الجديدة التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية 2022

لراغبي التسجيل في راتب استمارة الدخل البديل التابع لهيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل بالعراق، اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالولوج على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني وزراة العمل بالعراق molsa.gov.iq.

قم بكتابة شفرة التحقق، واضغط على خانة الدخول.

قم باختيار خانة هيئة الحماية الاجتماعية، والضغط على أيقونة استمارة الدخل البديل.

ثم القيام بتعبئة بياناتك الخاصة، بشكل صحيح، في الخانات المخصصة لها.

في النهاية انقر على أيقونة إرسال ليتم ارسال طلبك لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

إحصائيات استراتيجية تخفيف الفقر الحماية الاجتماعية بالعراق 2022

في الختام نذكر أنه تم تقديم أكثر من 244 ألف طلب للمواطنين العراقيين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، من أجل الحصول على قروض صغيرة، وقد بلغت قيمة القروض نحو أكثر من 8 مليون دينار عراقي، يقوم المواطن المقترض بتسديدها على خمس سنوات مع العلم أن الفوائد 0% وهي ما أطلق عليها استراتيجية تخفيف الفقر، والهدف الأساسي منها مساعدة الشباب العراقي الباحثين عن عمل خاصة الخريجين من دعم ابتكار مشاريع مناسبة لهم ولسوق العمل من قبل الوزارة.