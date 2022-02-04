موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها الان مع حضراتكم فى ظل تغطيتنا التي نعمل على تقدميها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حول نتائج القبول الموازي التي يجري أعمال إعلانها بشكل رسمي فى جميع المحافظات الموجودة داخل العراق، حيث يتزايد إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم الإعلان عنها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نتابعه على مدار الساعة

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

أصبحت بشكل مؤخرا نتائج القبول الموازي من أكثر النتائج التي يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول الاستعلام عنها والحصول عليها من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، حيث قد تم بشكل مؤخرا الإعلان عن تلك النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان أعداد المقبولين بالقبول الموازي هذا العام قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة من بينهم نحو 3500 طالب وطالبة من الأعوام الماضية، عليه تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي حاليا أصبحت معلنة فى جميع المحافظات العراقية اون لاين على شكل ملفات pdf، على ان نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نحو اكثر من 22 ألف طالب وطالبة حالياً يباشرون بحثهم من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها من المنزل فور اتباع مجموعة من الخطوات المبسطة التي تم الإشارة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والتي جاءت على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض نتائج الطلاب على ان تكون على الفور امامكم النتائج بمنتهى السهولة معلنة فى شتى المحافظات العراقية