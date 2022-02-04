الرئيس الصينى: بكين وموسكو بصدد إطلاق عامى التبادلات الرياضية

جدة - نرمين السيد - جاءت هذه التصريحات خلال محادثات الرئيس الصينى مع نظيره الروسى فى بكين بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة.

وأضاف أن عامى التبادلات الرياضية بين الصين وروسيا، اللذين سيضمان أنواعا مختلفة من الأنشطة التى يمكن القيام بها، سيعمقان الفهم المتبادل والصداقة التقليدية بين الشعبين.

وأكد شى أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا على إفساح المجال كاملا للمميزات السياسية للعلاقات الثنائية، والدفع تجاه تحقيق المزيد من الإنجازات فى التعاون البراجماتى الشامل".

كما دعا إلى تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالتنمية عالية الجودة للتجارة الصينية-الروسية فى البضائع والخدمات، وتعميق التعاون فى مجالات مثل الزراعة والتجارة الخضراء والأدوية والصحة والاقتصاد الرقمى، وتعزيز ارتباطية البنية التحتية للنقل، والحفاظ على سلاسة اللوجستيات فى قارة أوراسيا وكذا استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد على الصعيد العالمى.

وأضاف شى أنه "ينبغى على الصين وروسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى الطاقة، ودفع مشاريع التعاون الكبرى فى النفط والغاز على نحو مطرد، وتعزيز الابتكار المشترك فى تكنولوجيات الطاقة الرئيسية، وزيادة التعاون فى الطاقة الجديدة، وتبادل الدعم فى ضمان أمن الطاقة، وكذا تحسين نظام الحوكمة العالمى للطاقة".

ودعا إلى المزيد من التعاون التكنولوجى والابتكارى بين الدولتين، وخاصة فى المجالات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء ومشروع محطة أبحاث القمر الدولية.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين تعميق الاتصال بشأن السياسات الضريبية والمالية، وتعزيز قدرتهما على مقاومة المخاطر المالية، والسعى تجاه تحقيق تضافر أكبر بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادى الأورو آسيوى.