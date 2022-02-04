أخبار اليمن : شهيدان و3 جرحى من أفراد قوات النجدة في الجوف

شهيدان و3 جرحى من أفراد قوات النجدة في الجوف
استشهد اثنان من أفراد قوات النجدة وأصيب 3 آخرون بجروح برصاص مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في محافظة الجوف.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هذه الجريمة وقعت خلال قيام دورية قوات النجدة بضبط عدد من قواطر وسيارات المشتقات النفطية المهربة في منطقة اللبنات، وقيام المهربين بمباشرة أفراد قوات النجدة بإطلاق الرصاص الحي، لتسفر عن سقوط شهيدين من أفراد النجدة، وإصابة 3 آخرين.
وأضاف البيان: "كما تعرّض أحد الأطقم التابعة لقوات النجدة لوابل من الرصاص أدت إلى انقلابه أثناء تأدية الواجب"، مبنيا أن "أفراد النجدة ردوا على مصدر النيران ما أسفر عن مقتل المدعو يحيى محمد الجابري وإصابة عدد من المهربين".
وأشار البيان إلى أن الشهيدين والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة الحزم، وأن أجهزة الأمن لن تتهاون مع المجرمين، وستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.
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