اليابان: مساعدات جديدة لـ «تونجا» المتضررة من كارثة تسونامى

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، تقديم 2.44 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية طارئة لتونجا التى تتعافى من موجات تسونامى وتساقط الرماد فى أعقاب ثوران بركانى ضخم تحت سطح البحر خلال شهر يناير الماضى.





وقال وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى فى مؤتمر صحفى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن المنحة ستقدم من خلال وكالات الأمم المتحدة وستستخدم فى مجالات مثل الصرف الصحى والصحة والغذاء والاتصالات". وأضاف "سنبقى على اتصال وثيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية وسنواصل مساعدتنا فى أقرب وقت ممكن للتعافى وإعمار تونجا"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصل سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية تقل مساعدات إنسانية إلى تونجا "خلال الأيام المقبلة".

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