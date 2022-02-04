خطوات تحميل لعبة روبلكس ROBLOX بطريقة رسمية لهواتف الأندرويد

لعبة روبلوكس من ألعاب الكمبيوتر الشهيرة، كما يتوفر داخل لعبة روبلوكس أكثر من خمسين لعبة، من ألعاب الأطفال حيث تتيح اللعب للأفراد من سن السادسة، تعمل على بناء شخصية الطفل وتعمل على تنمية ذكائه، كما يمكن اللعب للشباب حتى سن الثامنة عشر، واللعبة مليئة بالمغامرة والتشويق، حيث تم إنشاء اللعبة عام 2004، وكان يطلق عليها Dynablocks، وتم تعديل اللعبة في عام 2005 وأطلق عليها روبلوكس، حيث يقوم أكثر من ميت مليون لاعب شهريا، والإعداد في تزايد حيث حصلت اللعبة على شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، كما تم تعديل النسخة وأصبحت تدعم هواتف الأندرويد والآيفون ونظام ويندوز في الكمبيوتر.

طريقة تحميل لعبة روبلوكس

تعد لعبه روبلوكس من أسهل الألعاب التي يمكن التسجيل بها فهي لا تحتاج إلى طرق مخصصة للتسجيل، فكل م عليك بعد القيام بتحميل اللعبة من داخل المتجر القيام بعدة خطوات وهي:

بعد فتح اللعبة قم بكتابه الاسم الخاص بك في اللعبة

بعدها اكتب تاريخ ميلادك.

ثم قم بوضع كلمة مرور خاصة بحسابك على اللعبة.

حدد الشخصية الخاصة بك داخل اللعبة وقم بتحديد ملامح الوجه ولون البشرة من بين العديد من الخيرات التي توفرها لك اللعبة.

مميزات لعبة روبلوكس

تتميز اللعبة بالعديد من المميزات التي تجعلها الأفضل من بين الكثير من ألعاب الأخرى وهي: