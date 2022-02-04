نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية وطريقة الحجز عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار حجز تذاكر قطار الرياض والشرقية أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين، وتستطيع معرفة كيفية حجز الرحلات عن طريق قراءة هذا المقال، حيث سوف نذكر الطريقة بالتفصيل وسعر التذكرة للدرجة الأولى من الرياض للعديد من الأماكن بالنسبة للأطفال، وتستطيع عبر منصة الخطوط الحديدية حجز التذاكر والرحلات ومعرفة العديد من المعلومات حول مواعيد القطار والمحطات.

الموقع الالكتروني الخاص بالخطوط الحديدية

تستطيع من خلال الموقع الالكتروني الخاص من الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية حجز قطار الرياض الشرقية، حيث يمكنك ادخال التاريخ والاختيار لمحطة الوصول ومحطة الاقلاع.

ويمكنك حجز تذاكر القطار عبر هذه المنصة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب حجز التذاكر في محطة القطارات

وتوفر المملكة إمكانية الحجز عبر هذه المنصة للتقليل من الازدحام خوفا من انتشار فيروس كورونا وحرصا علي صحة المواطنين.

هذه المنصة توفر الأمن للمواطنين و الراحة والخصوصية ويمكنهم حجز الرحلات عبر عدة خطوات بسيطة

خطوات حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية

يمكنك زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالخطوط الحديدية ، ثم تقوم بإدخال بيانات حسابك الخاص باسم المستخدم وكلمة المرور وتقوم بادخال رمز التحقق وتنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالضغط على حجز رحلتك الآن ثم قم بتحديث قطار الرياض الدمام واختر محطة الوصول والتاريخ للرحلة وتاريخ العودة.

إذا كنت تريد تذكرة الذهاب والعودة قمت باختيارها، واختر نوع التذكرة وعدد المسافرين بعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات تستطيع بعدها اختيار طريقة سداد رسوم وتكاليف التذكرة التي توفرها هيئة السكك الحديدية، وبعد تأكيد الحجز يمكنك الحصول على تذاكر بشكل سهل وبسيط.

يوجد أكثر من طريقة للدفع عبر الماستر كارد والفيزا وبطاقة الصراف ويمكن للمواطن اختيار الطريقة التي تناسبه لحجز التذاكر بسهولة وبساطة عبر هذه المنصة المميزة التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة لتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

اسعار حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية

يرغب العديد من المواطنين في معرفة سعر التذاكر ويختلف السعر على حسب إذا كانت التذكرة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، كما يختلف على حسب محطة المغادرة وكذلك محطة الوصول.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى كاملة 25 ريال سعودي.

أنصاف الدرجة الأولى يبلغ سعرها 13 ريال سعودي.

وسعر تذكرة الرضيع للدرجة الأولى يبلغ 3 ريال سعودي.

الدرجة الثانية الكاملة لطليعة تبلغ 12 ريال سعودي.

والدرجة الثانية في الطليعة تبلغ 7 ريال سعودي.

الدرجة الثانية للرضع الطليعة تبلغ 2 ريال سعودي.

وسعر تذكرة كاملة للقافلة خمسة ريال سعودي.

تذكرة القافلة تبلغ سعرها للرضع واحد ريال سعودي.

سعر تذاكر القطار من الرياض إلى الدمام

سعر تذكرة القطار من الرياض للدمام تختلف على حسب الدرجة حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى الكاملة 130 ريال سعودي.

بينما أنصاف الدرجة الأولى 65 ريال سعودي.

وسعر الدرجة الأولى للرضيع 13 ريال سعودي.

تذكرة الدرجة الثانية كاملة للطليعة 75 ريال سعودي.

وسعر التذكرة للدرجة الثانية أنصاف تبلغ حوالي 38 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية للرضع حوالي 8 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر تذكرة القافلة كاملة تبلغ حوالي 60 ريال سعودي.

وبالنسبة للسعر تذكرة القافلة انصاف يبلغ حوالي 30 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة القافلة بالنسبة للرضع حوالي 6 ريال سعودي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا اسعار حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية كما ذكرنا خطوات حجز الرحلات عبر منصة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية وتوفر المنصة إمكانية حجز التذاكر وسعر تذاكر الدرجة الأولى والثانية.