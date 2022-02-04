طريقة تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT بالطريقة الصحيحة للأندرويد والأيفون.

تحميل لعبة ماين كرافت هو ما يبحث عنه الكثير من الشباب من محبي التشويق والإثارة؛ حيث أن هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من مستخدمي اللعبة، كما أنها أصبحت من أفضل عشر ألعاب لعام 2020، والآن من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحميل النسخة الأصلية للعبة ماين كرافت للأندرويد والأيفون.

تحميل لعبة ماين كرافت

لقد صرحت الشركة المنتجة عن إطلاق لعبة ماين كرافت بالإصدار الجديد لها؛ حيث أن الشركة حريصة على التحديث المستمر بين الوقت والأخر، كما أن هدفها الأساسي من التحديثات هو إضافة الكثير من المميزات الجديدة وتعديل العديد من الأخطاء التي واجهت اللعبة في الإصدار السابق، وهذا جعل الكثير من لاعبي لعبة ماين كرافت يبحثون عن أفضل طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الهواتف الاندرويد والايفون.

طريقة تنزيل و تحميل لعبة ماين كرافت للأندرويد

الآن يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت للأندرويد من خلال الخطوات التالية:

عليك الدخول على المتجر الخاص بالهاتف الخاص بك جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث ماين كرافت الإصدار الأخير.

ثم عليك بالضغط على علامة البحث.

عند ظهور الكثير من نتائج البحث عليك بالاختيار الأول للنتيجة.

ثم بعد ذلك عليك بالضغط على كلمة تثبيت.

ومن ثم الانتظار حتى يتم التحميل والتثبيت بنجاح.

والآن يمكنك الاستمتاع باللعبة وبكل ما هو جديد قد أضيف لها من مميزات.

في حالة أن كان الهاتف الخاص بك يعمل بنظام تشغيل الآي أو الإس؛ فقد يتم الدخول على متجر آبل ستور ثم اتباع الخطوات السابقة.

مميزات لعبة ماين كرافت