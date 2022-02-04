نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، حيث يسعى الأهلي المصري أمام مونتيري المكسيكي لتحقيق المفاجأة والفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني وسط غيابات قوية من جانب لاعبي الأهلي نظرا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا بالكاميرون.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري القادمة

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي ومونتيري القادمة:

موعد مباراة الأهلي ومونتيري …. الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري … الساعة 7:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ومونتيري

من المرتقب أن تقوم قناة SSC7 HD بنقل مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، خاصة في ظل سعي الأهلي المصري للفوز على مونتيري بطل المكسيك في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للمنتخب المصري أمام مونتيري بطل المكسيك.

الأهلي للثأر من مونتيري المكسيكي

يذكر أن الأهلي يدخل مباراة مونتيري على ستاد أل نهيان السبت في الدو الثاني لكأس العالم للأندية وعينه على الفوز، خاصة وأن تلك المواجهة تعد الثالثة بالنسبة للأهلي.

غيابات بالجملة في الأهلي أمام مونتيري

يدخل الأهلي مباراة مونتيري المكسيكي وسط غيابات كبيرة نظرا لإصابة المدير الفني للنادي الأهلي، موسيماني بفيروس كورونا، وتعرض عمار حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء التدريبات فضلا عن غياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع مصر بعد التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك كلا من محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف وغياب أكرم توفيق بعد التعرض للإصابة بالرباط الصليبي في كأس الأمم الأفريقية وهو مايجعل موقف الأهلي متأزم للغاية في كأس العالم للأندية وهي البطولة التي لا يعول عليها كثيرا جماهير الأهلي نظرا لتلك الغيابات الكبيرة والتي ستؤثر حتما على أداء منتخب مصر أمام مونتيري بطل المكسيك في تلك المواجهة القوية والهامة.

ترقب نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري بطل المكسيك

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي لصالح الفريق المكسيكي، نظرا لضعف التشكيل الأهلي المتوقع في ظل وجود علي لطفي في حراسة المرمى وعدم اكتمال عقد لاعبي النادي الأهلي.

كان الأهلي قد سبق وطالب بتأجيل كأس العالم للأندية لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية ولكن الطلب قوبل بالرفض من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم وجاء تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ليضع الأهلي في موقف صعب أمام مونتيري.