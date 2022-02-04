تزخر خرائط عملاق محركات بحث في الإنترنت "غوغل" بالخدمات، وبعضها مضى عليه سنوات كثيرة، لكن نسبة كبيرة من المستخدمين لا تعرفها.
وأضاف أن على المستخدم على النقر على الشاشة مرتين حتى يعطي الهاتف أمر التكبير على الخريطة.
وفي حال أراد المستخدم إعطاء أمر التصغير والكتبير معا وبسرعة أكبر، عليه أن يبقي إصبعه على الشاشة، بعد النقر مرتين، ثم عليه تمرير أصبعه للأعلى والأسفل للتكبير والتصغير.
وقال "ذا فيرج" إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات طويلة، وجرى إطلاقها عمليا في عام 2013.
وأضاف أن المستخدم باستخدام هذه التقنية يودع اللحظة المحرجة ومحاولة استخدم إصبعين أو أكثر لتغيير المؤشر على الخريطة للتحقق من الاتجاهات عليها، وخاصة إن كان الشخص مسغولا بشيء آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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