لاعب مصري خاض مباراة الكاميرون مصابا.. ثم "7 غرز"

كشفت تقارير مصرية عن شجاعة "لا تصدق" لمدافع المنتخب المصري، وتحمله آلام بالرأس، طيلة "المباراة الملحمية" أمام الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتعرض المدافع المصري محمود حمدي "الونش" لإصابة بالرأس، في الشوط الأول من اللقاء الحاسم أمام الكاميرون مساء الخميس.

وخرج على إثرها مدافع نادي الزمالك لربط رأسه، والحصول على العلاج المؤقت الذي يمكنه من استكمال اللقاء.

ولكن مصادر مصرية كشفت أن الونش حصل على 7 "غرز" برأسه، بعد نهاية اللقاء، لعلاج الجرح الذي تعرض له رأسه خلال التحام مع لاعب كاميروني.

وخاض الونش 120 دقيقة كاملة، واستخدم رأسه عند الحاجة، في التدخلات الهوائية، بالرغم من إصابة الرأس الخطيرة، وهو ما دفع الجماهير المصرية للإشادة به كثيرا.

وساعد الونش بقيادة خط الدفاع المصري بالصمود أمام الهجوم الكاميروني طيلة 120 دقيقة، قبل أن يحسم "الفراعنة" اللقاء بركلات الترجيح، ليصلوا للمباراة النهائية أمام السنغال يوم الأحد المقبل.