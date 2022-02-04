وصول 6 سفن إنزال عسكرية كبيرة إلى ميناء طرطوس السورى

وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن مجموعة سفن حربية تابعة لأسطولى بحر الشمال والبلطيق، أنهت فى إطار مناورة للبحرية الروسية بقيادة قائد البحرية الأدميرال نيكولاى يفمينوف، رحلة حول أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط".
وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال البيان إن مجموعة السفن تضم 6 سفن إنزال كبيرة، هى "بيوتر مورجونوف" و"جورجى بوبيدونوسيتس" و"أولينيجورسكى جورنياك" و"كوروليوف" و"مينسك" و"كالينينجراد".
كما أشار البيان إلى أن مجموعة السفن قطعت مسافة 6000 ميل بحرى، وستبقى فى ميناء طرطوس السورى لتجدد إمداداتها بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وكانت موسكو ودمشق وقعتا اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادى والتقنى التابع للأسطول الحربى الروسى فى طرطوس، حيث تسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما فى ذلك سفن النووية، لمدة 49 عاما، مع إمكانية التجديد التلقائى لفترات بمدة 25 عاما.
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