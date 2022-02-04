جدة - نرمين السيد - ورجح زيمان - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الجمعة - أن تصعيد التوترات سيبقى على مستوى الخطاب، وأنه سيتم إيجاد حل سلمى فى نهاية المطاف.
وتصاعدت حدة التوتر فى شرق أوروبا بسبب تعزيزات عسكرية روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتقول أوكرانيا إن روسيا أرسلت دبابات ومدفعية وقناصة إلى الجبهة فى المناطق التى يسيطر عليها المتمردون.
ورغم أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يكشف عن نية بلاده غزو أوكرانيا، لكن أجهزة المخابرات الغربية وكذلك الأوكرانية، تعتقد أن ذلك قد يحدث فى أى لحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك تدعو إلى ضبط النفس بشأن التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.