كوريا الجنوبية: 53.8% عدد متلقى الجرعات المنشطة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية، أن عدد من تلقوا الجرعات المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 27.59 مليون شخص أو 53.8% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.





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