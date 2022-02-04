وأضاف كيلين، فى مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الجمعة: "لا أود التحدث عن أيام محددة، لأن تروس، كما تعلمون، مرضت فجأة وآمل أن تتعافى وبحسب معلوماتى، فهى تستعد لهذه الزيارة وتم بالفعل تشكيل وفد".
وأفاد بأن زيارتى تروس ووالاس منفصلتان وتتبع الواحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن وزير الدفاع البريطانى سيتوجه إلى موسكو بعد تروس.
جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضى، قالت حكومة المملكة المتحدة إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون طلب من والاس وتروس السفر إلى روسيا لإجراء محادثات خلال الأيام المقبلة، إلا أن تروس ثبتت إصابتها الاثنين الماضى بفيروس كورونا وستزاول مهامها من المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى روسى: وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو منتصف فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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