دبلوماسى روسى: وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو منتصف فبراير

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين إنه من المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس العاصمة موسكو منتصف فبراير الجارى.





وأضاف كيلين، فى مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الجمعة: "لا أود التحدث عن أيام محددة، لأن تروس، كما تعلمون، مرضت فجأة وآمل أن تتعافى وبحسب معلوماتى، فهى تستعد لهذه الزيارة وتم بالفعل تشكيل وفد".

وأفاد بأن زيارتى تروس ووالاس منفصلتان وتتبع الواحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن وزير الدفاع البريطانى سيتوجه إلى موسكو بعد تروس.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضى، قالت حكومة المملكة المتحدة إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون طلب من والاس وتروس السفر إلى روسيا لإجراء محادثات خلال الأيام المقبلة، إلا أن تروس ثبتت إصابتها الاثنين الماضى بفيروس كورونا وستزاول مهامها من المنزل.