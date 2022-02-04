نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ بعد صرف الدفعة الأولى وزيادة التقديم عليه في المقال التالي
يبحث الكثير من مواطنين السعودية عن راتب الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم مساعدة بسيطة إلى شخص محتاج في المملكة، وذلك مساعدة منهم إليهم حتى يقوم بممارسة حياته بشكل طبيعي دون أن يقوم شخص ما بتكديرها عليهم، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط اللازمة قبل أن يتم أخذه، ونحن قررنا اليوم أن نوضح ضوابط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022.
ضوابط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور
بدلاً من التقديم على الضمان الاجتماعي وعدم القدرة على أخذه بسهولة ستتعرفون على ما هي الضوابط الموضوعة لنيله من الحكومة، حيث كل شيء أصبح الآن متواجد بشروط محددة وكذلك ضوابط مع معايير ما، وتأتي ضوابط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور بهذا الشكل.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 1443
- الشخص المقدم علي الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ويكون حامل لها.
- متواجد بصفة دائمة في السعودية ويعيش بها.
- ان يكون الدخل الخاص به اقل من الحد الأدنى لراتب الضمان الاجتماعي.
- تحضير كافة الأوراق المطلوبة حتى يتم التقديم بها، واي خلل بالشروط والقوانين سيؤدي إلى عدن أخذه.
- الالتزام بالشروط الموضوعة على استخدام الضمان الاجتماعي.
- وفي حالة انه كان موظف عليه أن يكون في الجهات الحكومية الخاصة بالمملكة.
- ان يكون سعودي وحامل للجنسية السعودية وهو الأهم.
- الدخل الخاص به لا يتعدى الحد الأدنى من الراتب الاجتماعي.
- ان تكون كافة الشروط التي تحدثنا عنها متوفرة به من ناحية السكن أو الصحة.
- ان يكون هذا الشخص غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.
- ان يكون هذا الفرد غير مشترك فأي من المنشآت الحكومية وغيرها.
- وإذا كانت فتاة عليها ان تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.
- لا تأخذ اي دخل من الأب أو الأخ.
- لا يوجد سجل تجاري خاص بها.
- والمطلقات عليها أن تكون غير عاملة ولا يوجد لها دخل تنفق من خلاله.
- ان تكون سعودية الجنسية ولم تخرج من السعودية على الإطلاق.
- يجب ألا تكون أصغر من 35 عامًا ولا تزيد عن ال60 عامًا ان يكون عمرها مناسباً.
- ان لا تكون تملك أي دخل تنفق منه أو مساعد لها.
- إذا كان الشخص متوفر به كافة هذه الشروط عليه أن يقدم بالراتب الاجتماعي وسوف يحصل عليه.
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