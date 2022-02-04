ولى عهد أبوظبى يصل الصين لحضور افتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية 

جدة - نرمين السيد - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".





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