محمد بن زايد يصل الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الشتوية

وصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، إلى العاصمة الصينية بكين، لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".

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