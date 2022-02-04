كوريا الشمالية بلا إنترنت.. والسبب رجل "يرتدي بيجامة"

تمكن "هاكر" أميركي من حرمان كوريا الشمالية من الإنترنت، انتقاما من هجوم إلكتروني نفذته ضده بيونع يانغ.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن الرجل الأميركي المتخصص في الهجمات الإلكترونية رمز له بـ"P4x"، شن هجمات متتالية على موزع خدمة الإنترنت.

ويطلق على هذه الهجمات اسم "الحرمان من الخدمة"، وتتم عبر إغراق المواقع بفيض البيانات وزيارات وهمية كبيرة، مما يجعل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع متعذرا.

وأدت تلك العملية إلى شل عدد من المواقع التي تديرها الحكومة الكورية الشمالية، مثل البوابة الرسمية للحكومة وجعلت حركة البريد الإلكتروني بطيئة للغاية.

واستغل المهاجم الأميركي ثغرة في الدولة الشيوعية المنعزلة، إذ يسمح فقط للمسؤولين والأكاديميين الموثوق بهم باستخدام الإنترنت، كما أن استخدام الشبكة العنكبوتية محدود في كوريا الشمالية.