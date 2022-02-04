الاستعلام عن المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa عبر المنصة الوطنية الموحدة واستقبال تحديث البيانات والتسجيل من جديد عبر الرابط المطور الجديد، ويكون تحديث البيانات ومواعيد الموافقة على مقطوعة الضمان من اكثر عبارات البحث في جوجل بالشهور الأخيرة، وخاصة مع الثير من الإصلاحات والتحديثات في منظومة الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تحرص على وصول الدعم لمستحقيه وشمول الفئات المحتاجة من الشعب برعاية المملكة في العديد من المجالات.

“بالرقم المدني” الاستعلام عن المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa الرقم المجاني والإيميل

طال انتظار الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام القديم، والذي استفادوا منها في السنوات الماضية لمرة أو مرتين في العام بالحصول على مساعدة مالية تبد من عشرة ألاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال بمنحة لا ترد، وسط تنامي احتياجات المواطنين اليومية يقوم المسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور بالبحث عن ألية التسجيل الإلكتروني للحصول على دعم الوزارة بالمساعدة المقطوعة بالشروط الجديدة التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديث نظام الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث نظام الدعم فيها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور لتحديث البيانات واستقبال التسجيلات الجديدة بالوزارة، وبما أن المساعدات المقطوعة تكون فقط لمستفيدي الضمان فيبحث المستفيدين الجدد كيفية التسجيل وشروط الحصول عليها للفئات المتنوعة من المجتمع.

شروط تسجيل وقبول المساعدة المقطوعة 1443

أن يكون المسجلين فيها مسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على رقم السجل المدني.

يكون مستفيد ومقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتنطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة.

يتم التقيد بشروط الاستحقاق الدخل (الحد الأدنى من راتب العامل 1100 ريال لرب الاسرة و50 ريال للفرد المستقل).

يقوم بالالتزام بشرط الاستقلالية للمطلقات والأرامل والمهجورات والشباب المستقلين.

يتم إثبات العمل أو العاطلين أو محل السكن بالمستندات والتي يتم مراجعتها مع قاعدة البيانات للمواطن في المملكة.

يجب التقيد بصحة البيانات والإقرار بذلك عند التسجيل.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443