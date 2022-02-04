“منصة اعتماد افراد” منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب للموظفين portal.eitimad.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الرواتب عبر منصة اعتماد افراد، حيث زاد البحث عن طريقة معرفة الراتب عبر منصة اعتماد، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة وخاصة الموظفين، حيث تتيح المنصة خدمة الاستعلام عن الراتب للأفراد، كما وإنها تتيح العديد من المميزات الأخرى، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الرقمية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

اعتماد

وتعتبر منصة اعتماد الرقمية أحد المنصات حديثة العهد في المملكة، وهي منصة تابعة لوزارة المالية السعودية، وهي تهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم المعاملات المالية بين الشركات والأفراد، حيث إنها مصممة لرقمنة المعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والموظفين، ويتم من خلالها تسجيل ومتابعة العقود والمدفوعات والمنافسات، والمشتريات الحكومية أيضا.

حيث تتيح منصة اعتماد العديد من المميزات للشركات والأفراد، وتعلن المنصة على إن لها العديد من الأهداف هي:

تسريع وإنجاز المعاملات المالية بشكل دقيق.

زيادة الشفافية في المنافسات الحكومية.

توحيد الاجراءات والمعاملات المالية حتى تصبح أسهل.

تعزيز التنمية الاقتصادية محليا.

زيادة كفاءة المعاملات المالية الحكومية.

منصة اعتماد أفراد

وتتيح المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية بالنسبة للأفراد، وهذه الخدمات كالتالي:

خدمة إدارة المنافسات والمشتريات الحكومية.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

خدمات الإركاب الحكومي.

حقوق الموظفين.

كما وقد تابعنا معكم أيضا طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 برقم الطلب، فتابعوا معنا.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

ويمكنك الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية الخاصة بك سواء كنت تعمل في جهة حكومة أو في شركة بالقطاع الخاص بكل سهولة عبر منصة اعتماد الإلكترونية، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: