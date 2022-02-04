هز البديل أليكس بيرينجر الشباك في الدقيقة 89، ليمنح أتليتيك بيلباو الفوز 1-صفر على ريال مدريد، وبلوغ الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.

وانتصر بيلباو، الذي أخرج برشلونة من الدور السابق، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام ريال مدريد بجميع المسابقات على مدار الشهرين الماضيين. وسيطر بيلباو على المباراة وضغط على ريال مدريد إلى أن اقتنص الفوز بتسديدة رائعة من بيرينجر في الزاوية اليمنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.