وذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن اللجنة تعمل تحت إشراف الرئيس التونسى وتمثل الإطار المؤسسى لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم القمة.
وتستضيف تونس يومى 19 و20 نوفمبر المقبل، بجزيرة جربة، القمة الثامنة عشر للرؤساء ورؤساء الحكومات فى الدول التى تشترك فى استخدام اللغة الفرنسية. حيث يكون الموضوع الرئيسى للمؤتمر "التواصل فى إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن فى الفضاء الفرنكوفونى".
وتعتبر تونس أول بلد عربى شمال إفريقى يستضيف القمة بحضور رؤساء دول وحكومات من القارات الخمس، وبالإضافة إلى ذلك تستضيف تونس الدورة ال 40 للمؤتمر الوزارى للفرنكوفونية، يوم 18 نوفمبر المقبل، وتنظيم فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية، من أبرزها قرية الفرنكوفونية والمنتدى الفرنكوفونى الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسوم رئاسى تونسى بإنشاء لجنة منظمة للقمة الـ 18 للفرنكوفونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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